Durante a Operação Batida Policial na cidade de Ibaiti/PR, policiais militares do 2º BPM realizavam um bloqueio de trânsito na entrada da cidade quando abordaram um veículo Hyundai/HB20S de cor branca. No interior do automóvel, os policiais identificaram um forte odor característico de maconha e visualizaram três cigarros artesanais no console do veículo.

Durante a inspeção, a equipe solicitou que o condutor abaixasse o vidro traseiro, momento em que foi possível visualizar sobre o banco traseiro um saco de ração aberto contendo cinco tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 5,5kg. Em seguida, foi realizada uma busca detalhada utilizando o cão de detecção K9 Blake, que indicou um recipiente contendo uma pequena porção de substância análoga ao haxixe.

O condutor do veículo apresentava sinais de estar sob efeito de substâncias psicoativas e confirmou que estava fazendo uso de haxixe, além de admitir que os cigarros encontrados eram da mesma substância. Ele informou que trazia a droga da cidade de Ourinhos/SP com destino a Curitiba/PR, sem especificar a quantidade total e o destino final da carga.

Diante dos fatos, os ocupantes do veículo receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzidos, juntamente com o entorpecente, os objetos apreendidos e o veículo, à Polícia Civil para providências. Equipes ROTAM B e C prestaram apoio na condução dos detidos.