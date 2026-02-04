Na manhã de sexta-feira (03/02/2026), por volta das 11h30min, uma ação da Polícia Militar culminou no cumprimento de um mandado de prisão em Wenceslau Braz. A operação, realizada pelas equipes da RPA e ALI2BPM, visava a apreensão de um indivíduo condenado por crimes previstos no Código Penal Brasileiro.

O mandado de prisão, que envolvia a acusação de violação do Artigo 217-A do Código Penal (crime de estupro de vulnerável), resultou na prisão do acusado, que deve cumprir uma pena de 22 anos e 4 meses em regime fechado. O detido foi abordado pelos policiais na Rua João Stadnik, no Bairro Vila Verde.

Durante a abordagem, o indivíduo foi informado sobre seus direitos constitucionais e recebeu a devida orientação legal, conforme exigido pela legislação. Posteriormente, foi realizado um exame de corpo de delito, o qual não constatou lesões em seu corpo. Após os trâmites legais, o homem foi encaminhado ao Departamento Penitenciário de Wenceslau Braz (DEPEN), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Essa ação é mais um reflexo do empenho das forças de segurança em garantir o cumprimento da lei e a responsabilização dos envolvidos em delitos graves, com foco na proteção das vítimas e na manutenção da ordem pública.

A operação foi conduzida de forma tranquila, com o cumprimento rigoroso das normas legais e o respeito aos direitos fundamentais do detido.