A Assembleia Legislativa (Alep) vai encaminhar ofícios à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Ministério dos Transportes cobrando explicações sobre a instalação do pedágio sem cancela (free flow) no Paraná. Os pórticos estão sendo colocados nas regiões Norte e Noroeste do estado, contempladas pelos lotes 4 e 5 do novo pedágio.

O movimento reflete a insatisfação de deputados estaduais, tanto da base governista quanto da oposição, com a forma o sistema vem sendo implantado. Os parlamentares apontam riscos de cobrança integral em deslocamentos curtos, impactos para moradores lindeiros, possível aumento da arrecadação sem justificativa técnica e ameaça de demissões de trabalhadores das praças de pedágio.

Também conhecido como pórtico eletrônico ou pedágio free flow, o sistema possibilita que a cobrança das tarifas seja realizada de forma automática, sem a necessidade de praças e cancelas. Equipamentos como câmeras e sensores bastam para detectar a passagem do veículo e realizar a cobrança, por meio da identificação das placas ou de tags.

Qual o motivo da insatisfação dos deputados com o pedágio sem cancela

O assunto dominou os debates na abertura do ano legislativa na Alep, na segunda-feira (2). Ao menos dez deputados destacaram a discrepância entre a localização dos pórticos eletrônicos e as antigas praças físicas, além da possibilidade de que os pontos de cobrança sejam instalados na entrada ou saída de cidades.

Segundo os parlamentares, informações repassadas aos usuários indicam que a tarifa poderá ser cheia, e não proporcional ao trecho percorrido, o que afetaria diretamente motoristas que antes não pagavam pedágio em pequenos trajetos.