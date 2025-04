Na última terça-feira, 15 de abril de 2025, policiais militares do 2º Batalhão, integrantes da Equipe de Operações com Cães, realizaram uma operação de sucesso no combate ao tráfico de drogas no município de Cambará, no Centro, na Rua dos Expedicionários.

Durante patrulhamento, a equipe identificou um indivíduo em atitude suspeita em frente a uma residência. Ao se aproximar, os policiais presenciaram a interação entre este indivíduo e outro que chegou ao local de bicicleta, observando a troca de um invólucro plástico branco por dinheiro, o que levantou suspeitas de comércio de entorpecentes.

Na abordagem, foi encontrado com o indivíduo que estava na calçada um invólucro contendo maconha, além de R$ 15,00 e um aparelho celular. Com o outro indivíduo, foi localizado apenas um celular. Após questionamentos, este último admitiu possuir mais entorpecentes em sua residência.

Com a autorização da mãe do suspeito, a equipe realizou buscas no local e encontrou, em uma gaveta do guarda-roupas, outro invólucro contendo maconha.

A operação resultou na prisão de dois indivíduos, na apreensão de 26,5 gramas de maconha, R$ 15,00 e dois aparelhos celulares. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cambará para as providências legais.

O 2º Batalhão, “Guardião do Norte Pioneiro”, reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade, combatendo o tráfico de drogas e promovendo a tranquilidade da população.