Uma ação da Polícia Militar do Paraná resultou na prisão de três pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de Salto do Itararé.

A equipe policial recebeu denúncias anônimas, inclusive registradas por meio do Disque Denúncia 181, informando que uma residência estaria sendo utilizada para armazenamento e distribuição de entorpecentes, com a participação de indivíduos que realizavam a venda nas proximidades do imóvel.

Durante patrulhamento no endereço indicado, os policiais abordaram um suspeito que demonstrou comportamento evasivo ao perceber a presença da viatura, sendo localizada com ele uma porção de crack pronta para comercialização. Diante da situação e das denúncias recebidas, a equipe realizou diligências na residência apontada.

No interior do imóvel foram localizadas diversas porções de cocaína embaladas para venda, tabletes e porções de maconha, uma balança utilizada para fracionamento de drogas e uma munição calibre .22, além de outros objetos.

Durante a ação, um indivíduo tentou fugir ao perceber a presença policial, porém foi localizado posteriormente por outra equipe que realizava buscas na região.

Diante dos fatos, três pessoas foram presas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e posteriormente apresentados à Polícia Civil do Paraná, em Siqueira Campos, para os procedimentos cabíveis.

As drogas e demais objetos foram apreendidos e encaminhados para investigação.