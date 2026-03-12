A Polícia Militar do Paraná realizou, na tarde do dia 11 de março, uma operação de fiscalização de trânsito no município de Jacarezinho. A ação ocorreu entre 13h e 19h e contou com policiamento ostensivo, preventivo e a realização de blitz em pontos estratégicos da cidade, em conjunto com equipes de reforço e Rádio Patrulha.

A operação teve como principal objetivo intensificar a fiscalização no trânsito, coibir irregularidades e promover maior segurança para condutores e pedestres.

Durante a ação, foram abordadas 21 motocicletas e 15 automóveis, sendo uma motocicleta apreendida por irregularidades administrativas. Além disso, os policiais registraram sete notificações de trânsito, relacionadas a diferentes infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

A ocorrência foi registrada por meio do boletim nº 339323/2026. Segundo a Polícia Militar, operações de trânsito como essa são fundamentais para prevenir acidentes, garantir o cumprimento das normas de circulação e aumentar a segurança viária no município.