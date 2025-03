Na madrugada de domingo, 16 de março de 2025, um acidente foi registrado na BR-369, próximo ao Santuário de São Miguel Arcanjo, no Norte Pioneiro. Um veículo Onix de cor prata, com placas de Nova América da Colina (PR), que retornava de Bandeirantes (PR) para Nova América, colidiu contra o guard rail no trecho.

Os quatro ocupantes do automóvel sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital de Bandeirantes para receber atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam prontamente à ocorrência, realizando os procedimentos necessários no local e reforçando a segurança no trecho da rodovia.

As autoridades seguem apurando os detalhes do acidente, destacando a importância da direção segura e da cautela nas estradas.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DHQpjbvgSNj/?igsh=N2pxN2p0N242NGRi