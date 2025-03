Na noite de sábado (15/03), um grave acidente foi registrado na BR-369, no km 48, próximo à fazenda Paraguai, entre Andirá e Bandeirantes, no Paraná. O episódio envolveu dois veículos: um Corsa, com placas de Bandeirantes, e um Jetta, com placas Mercosul.

O condutor do Corsa, morador de Bandeirantes, infelizmente veio a óbito no local em virtude da gravidade do impacto. Já no Jetta, um casal residente de Londrina sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico em um hospital da região.

A ocorrência mobilizou uma operação conjunta entre o Corpo de Bombeiros, SAMU e a concessionária EPR Litoral Pioneiro. As equipes trabalharam rapidamente no resgate das vítimas e na organização do tráfego para evitar novos acidentes no trecho afetado.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias que levaram à colisão. O caso reforça a necessidade de dirigir com atenção redobrada e prudência, especialmente em rodovias movimentadas.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DHPZxKYygtN/?igsh=amczcG10dDlvMzB3