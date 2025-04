Na manhã de 2 de abril de 2025, policiais militares do 2º Batalhão receberam informações indicando que a localização de um veículo Monza, de cor prata, furtado.

Após verificar o local, a equipe constatou que o veículo estava com alerta de furto. As câmeras de segurança de um comércio próximo registraram dois indivíduos abandonando o veículo na via.

A ação resultou na recuperação do veículo, reforçando o compromisso das forças de segurança do 2º Batalhão em combater o crime e proteger os cidadãos.