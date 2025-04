Na manhã do dia 2 de abril de 2025, por volta das 8h40, policiais do 2º Batalhão, em conjunto com a Guarda Municipal, realizaram uma operação na Rua da Cidadania, em Cambará. A ação ocorreu após denúncia relatando o furto de dois botijões de gás na Secretaria Municipal de Educação.

Durante as diligências, os policiais localizaram um dos botijões nos fundos da residência de um homem conhecido, que, inclusive estava usando tornozeleira eletrônica, que alegou ter adquirido o objeto por R$ 35,00 de um terceiro.

O indivíduo foi detido e conduzido ao hospital para exame de laudo de lesão corporal antes de ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O segundo botijão foi encontrado após novos relatos.

A ação resultou na apreensão dos dois botijões de gás e na prisão do citado indivíduo e na identificação de um suspeito do furto, demonstrando o empenho do 2º Batalhão e da Guarda Municipal em combater crimes na região e preservar a segurança da comunidade.