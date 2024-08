Uma frente fria se aproxima do Paraná e deve trazer chuva e derrubar as temperaturas em algumas áreas nos próximos dias.

Conforme o ClimaTempo, o tempo firme permanece no estado e com altas temperaturas pelo menos até a quarta-feira (7). Contudo, a nova frente fria atinge o estado e provoca mudanças em Foz do Iguaçu, no final do dia.

Além disso, a chuva deve se espalhar pelo estado na quinta-feira (8), com queda brusca na temperatura a partir da sexta-feira (9). Há risco de chuvas para as regiões norte, centro, noroeste, sudoeste, litoral e metropolitana de Curitiba.

Segundo o instituto, a chuva vem de forma irregular e mal distribuída. Porém, no fim de semana, não há previsão de chuva para boa parte do Paraná. O destaque fica para o frio intenso em algumas cidades.