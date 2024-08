A jovem Fernanda Melani Soares, de 21 anos, foi morta a facadas dentro de casa pelo namorado após uma discussão. O caso foi registrado no dia 24 de julho, em Matinhos, no Litoral do Paraná. Conforme Jociane Franco Soares, mãe da vítima, relatou que era o primeiro relacionamento da jovem.

“Foi o primeiro namorado dela, ela não era uma menina de bagunça, era uma menina estudiosa”, disse Jociane em entrevista ao Balanço Geral, da RICtv. De acordo com a mãe da jovem, ela não conseguia falar com a filha e decidiu ir até a casa dela, no local encontrou marcas de sangue. Para a Polícia Militar, o suspeito alegou que ela teria o agredido, pois estava desconfiada de traição. Porém, a mãe da vítima disse que a filha tinha 1,58 de altura e o companheiro 1,80.

Logo depois, o suspeito identificado como Alexandre Luiz Pereira Leite, de 25 anos, confessou o crime e foi preso. Conforme a PM, o suspeito tinha histórico de violência doméstica contra a própria mãe. De acordo com a família, o casal se conheceu em abril do ano passado e com menos de um ano de relacionamento decidiram morar juntos.

Jovem morta a facadas: caso gera comoção

Atualmente, nas redes sociais, os moradores do município demonstram revolta com a brutalidade do crime. “Força pra família e amigos. Ato imperdoável! É cruel demais ceifar a vida de uma menina linda, com tudo pela frente”, disse uma mulher.

Jociane também usou as redes sociais para falar sobre a dor de perder a filha. “Essa dor não passa, não melhora, só piora a cada dia, cada minuto, minha pequena você era tão cheia de vida, meus dias tem sido olhar para o céu e pedir para você me ajudar a ter forças para continuar pelos seus irmãos. Eu te amei durante toda sua vida e continuarei amando e sentindo sua falta pelo resto da minha”, escreveu Jociane no Facebook.