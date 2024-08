Em outubro ocorrem as eleições municipais e as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que o Paraná teve um aumento no número de eleitores com menos de 18 anos.

O voto, que é facultativo, despertou o interesse de 73.643 mil jovens. Destes, 27.800 mil eleitores jovens de 16 anos e 45.848 de 17 anos.

O número representa um aumento o dobro de novos cadastros deste público quando comparado a 2020. Na última eleição municipal, eram 36.725 eleitores jovens. Com 16 anos, 7.563, e com 17, um total de 29.162.

O Mestre em Direito pela UFPR, Leandro Oss-Emer, analisa o desinteresse dos jovens em 2020 como uma resposta à polarização vivida na época.

“Em 2020 vivíamos um período de polarização muito aflorada, o que pode ter contribuído para o desinteresse daqueles jovens que não se identificavam com um ou outro extremo dos polos. Como os jovens costumam ser muito ativos (sobretudo nas redes sociais, que cada vez mais influenciam nas eleições), a participação do grupo é um bom termômetro para o atual clima político do país e uma régua para medir as expectativas em relação ao futuro”, explica.

Porém, apesar do interesse desses jovens em fazer parte do período eleitoral, uma porcentagem se ausenta no dia das eleições. Em 2020, dos 36 mil aptos, 7.816 mil se abstiveram do voto.

Oss-Emer, analisa a abstenção também como uma falta de representatividade de outros jovens na política:

“A abstenção de jovens pode corresponder ao declínio de novas ideias e levar à prevalência dos extremos. Isto é, o jovem, cansado de ter que lidar com a polarização, abstém-se. Deixa de acreditar em novas ideias e perde a confiança no processo democrático. Recentemente, o mundo todo enfrentou uma onda de ‘descrença na democracia’, onda esta medida, em grande parte, justamente pelo desinteresse dos jovens na política”, diz.

É possível tirar o título para as eleições de 2024?

Segundo a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência pode ser recebido nos 150 dias anteriores à data da votação. Por isso, a regularização da situação cadastral das eleições de 2024 encerrou-se no dia 8 de maio.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE), agora o serviço de alistamento eleitoral (primeira via do título), só pode ser realizado após as eleições, ou seja, a partir de 5 de novembro.