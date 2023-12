O número de turistas que foram ao litoral do Paraná triplicou durante a segunda semana de funcionamento do cruzeiro MSC Lirica. Nesta sexta-feira (8), cerca de 1.300 pessoas foram recepcionadas, ante 400 na sexta passada.

Segundo o Governo do Estado, o objetivo é movimentar o turismo da região e conseguir, por meio da parceria com a empresa, um canal de embarque de navios do tipo cruzeiro de forma facilitada.

Entre os turistas, uma família de Santiago, no Chile, escolheu a Ilha do Mel como destino. “Ofereceram esse tour para a ilha a bordo do navio, e o local atraiu pelas praias e belezas naturais”, disse uma das integrantes.

O cruzeiro terá embarques e desembarques todas as sextas-feiras em Paranaguá até o dia 8 de março de 2025. O MSC Lirica comporta 2.648 passageiros e 721 tripulantes. A embarcação tem 274,9 metros de comprimento, 28,8 metros de largura e 54 metros de altura e comporta piscinas, shows, academias, bares e espaços para crianças.