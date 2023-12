Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que um motorista, de 22 anos, com uma caminhonete furtada, joga o veículo contra três policiais rodoviários federais enquanto fugia de uma abordagem na BR-277, em Céu Azul, no oeste do Paraná.

Os policiais realizavam abordagens de rotina, quando o terceiro veículo da fila avançou contra os profissionais. Uma viatura da Polícia Militar passava no local no momento e iniciou uma perseguição.

O motorista foi preso por tentativa de homicídio, pelo risco em que colocou os policiais, e por receptação porque contou que levaria o veículo até o Paraguai.

A caminhonete foi furtada em Cascavel. A Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu atendeu a ocorrência.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/C0o8ltruCmJ/?igshid=NzBmMjdhZWRiYQ==