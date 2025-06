O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), contratou a obra de construção de um novo bueiro tubular metálico na PR-436 em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. O investimento será de R$ 1.164.500,00.

O bueiro será construído no km 56+900, perímetro urbano do município, e vai substituir um antigo bueiro circular triplo de concreto, danificado pelas fortes chuvas que caíram na região em anos anteriores.

O prazo de execução será de 120 dias após a emissão da Ordem de Serviço, o que deve ser realizado nos próximos dias.

A obra vai exigir limpeza do terreno próximo à pista, demolição do pavimento e dos dispositivos de concreto no local, com o tráfego de veículos sendo desviado para vias municipais. Detalhes sobre os desvios serão divulgados com antecedência.

O bueiro metálico será montado no local, tendo 4,2 metros de diâmetro e 22,57 metros de comprimento, com alas de concreto em cada extremidade.

Na sequência será reconstruída a pista e os dispositivos de drenagem superficiais, que incluem meio-fio, sarjetas, descida d’água, dissipador de energia e entrada d’água, e também executada nova sinalização horizontal no trecho, além de outros serviços complementares.