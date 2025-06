O Paraná alcançou nesta quarta-feira (18) a marca de 40 mil Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) emitidas. O número representa quase um terço da população com autismo no Estado. Dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam pouco mais de 132 mil pessoas com TEA no território paranaense.

A emissão da Carteira de Identificação é feita pelo Governo do Estado, com coordenação da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), também responsável pela formulação de políticas públicas voltadas à inclusão e garantia de direitos da população autista.

Desde a sua implementação, em 2020, o Paraná se destaca como um dos pioneiros na emissão da Ciptea no País. Neste ano, 8.310 pessoas já receberam a carteirinha. Até 2022 foram emitidas 5.336 carteirinhas. Entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024 foram mais 26.370 unidades.

O Paraná chega ao número simbólico em um momento importante: nesta quarta-feira, 18 de junho, é celebrado do Dia do Orgulho Autista. A data é uma iniciativa do grupo britânico Aspies for Freedom e tem como propósito valorizar a neurodiversidade das pessoas no espectro do autismo. A celebração reforça o reconhecimento do potencial único e inato de cada indivíduo, promovendo respeito e inclusão.

BENEFÍCIOS– A Ciptea oferece uma série de benefícios e facilita o acesso a serviços essenciais. “Além de garantir atendimento prioritário, a carteira também ajuda a identificar e compreender melhor a população autista no Estado, possibilitando a elaboração de políticas públicas mais eficazes e inclusivas”, afirma o secretário do Desenvolvimento Social e Família”, Rogério Carboni.

O secretário destaca que, além de suas diversas funções para as pessoas, a carteirinha é fundamental para a coleta de dados e informações desta área. “Sem números precisos, a formulação de políticas públicas fica prejudicada, e é isso que buscamos: mais eficácia em nossas ações”, diz Carboni.

COMO SOLICITAR– Para facilitar ainda mais o acesso ao documento, o Governo do Paraná, por meio da Sedef, possui um número de WhatsApp dedicado ao atendimento para a confecção da Ciptea. Os interessados podem entrar em contato pelo número (41) 3210-2457, disponível das 9 às 16 horas, para solicitar informações adicionais ou tirar dúvidas.

O atendimento é realizado de forma simples, prática e segura, e a emissão da carteira é totalmente gratuita, feita de forma 100% online, garantindo comodidade para as pessoas autistas e suas famílias.

Para solicitar a Carteira é necessário reunir alguns documentos, como RG e CPF da pessoa com autismo e do responsável, uma fotografia recente, um laudo médico digitalizado e um exame de sangue. Além do WhatsApp, todas as orientações detalhadas para a solicitação estão disponíveis no site www.carteiradoautista.pr.gov.br .