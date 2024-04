Aconteceu aos sábados, entre os meses de fevereiro e março, a “Oficina de Roteiro Documental: da ideia à narrativa”, conduzida pela cineasta Taciana Oliveira, de Recife/PE. De forma híbrida, com os participantes presencialmente na UAB Jacarezinho, a ministrante conduziu as aulas remotamente de Pernambuco.

Foi uma oportunidade única para os participantes aprenderem mais sobre a linguagem audiovisual, técnicas e estruturas de desenvolvimento de ideias e roteiros para filmes documentais.

Formado em Cinema, o participante e roteirista Juno Gasparoto diz que “foi uma oportunidade única, das poucas que temos acesso no interior do Estado”. Juno, assim como outros participantes que possuem projetos audiovisuais em andamento, tiveram a oportunidade de desenvolver ideias e roteiros nas aulas, além de receber assessorias remotas oferecidas pela ministrante.

Assim, a oficina impactou diretamente em projetos audiovisuais em processo de criação, elaboração ou pré-produção. Em especial, dois projetos audiovisuais de Jacarezinho, que estão sendo realizados através da Lei Paulo Gustavo da cidade. São eles: “Pedreira e o peso de todas as águas” e “Miss Paraná Gay”.

A ministrante Taciana Oliveira diz estar ansiosa para assistir a estes trabalhos. “Estou super feliz de ter vivido essa experiência”, finaliza. A cineasta possui vasta experiência com o audiovisual brasileiro, tendo sido roteirista e diretora do filme “Clarice Lispector – A Descoberta do Mundo” (2022), indicado como Melhor Documentário no Grande Prêmio do Cinema Nacional. O filme está disponível para locação em plataformas virtuais.

O projeto cultural teve produção da CNX e foi aprovado na Chamada Pública 08/2023 – Edital de Fomento em Apoio ao Audiovisual da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Jacarezinho, através da Lei Paulo Gustavo, em parceria com a Zest Artes e Comunicação de Recife/PE.

Siga a CNX para saber mais sobre este e outros projetos culturais.

www.instagram.com/cnxproducoes

www.facebook.com/cnxproducoesculturais

cnxproducoesculturais@gmail.com