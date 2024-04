Na manhã desta quinta-feira (4) aconteceu uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crime de estelionato e lavagem de dinheiro. O prejuízo estimado é de R$ 47 milhões. A ação contra o grupo investigado, que aconteceu em Guaratuba, no Litoral do Paraná, é uma colaboração entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Civil de Goiás (PCGO).

De acordo com as informações da PCPR, o grupo atuou em vários estados brasileiros, intermediando contratos entre empresas de fertilizantes e de transporte de carga.

O grupo investigado inflacionava os valores dos fretes e realizava fraudes financeiras, resultando em prejuízos milionários ao longo de três anos.

Durante as buscas, a polícia apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos, além disso, confiscaram veículos. As investigações continuam sob responsabilidade da PCGO.