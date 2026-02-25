O programa Olho Vivo, iniciativa do Governo do Estado do Paraná que integra tecnologia de monitoramento e análise de dados ao trabalho policial, já contribuiu para a apreensão de seis veículos clonados e a recuperação de 40 automóveis com registro de roubo ou furto entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.

A identificação dos veículos clonados ocorre a partir de cruzamentos automáticos de informações do banco de dados oficiais de veículos com registros captados pelas câmeras inteligentes instaladas em diversas cidades paranaenses. Quando há indícios de irregularidade, como divergência entre placa, modelo ou características do automóvel, o sistema gera alertas que permitem a atuação rápida das equipes em campo.

Em alguns casos, as inconsistências aparecem quando o sistema detecta registros incompatíveis com a circulação real do veículo, como o uso da mesma placa em locais muito distantes em curto intervalo de tempo. Também é possível identificar clonagens mais sofisticadas por meio da conferência de dados como o número do chassi, que é comparado com o cadastro oficial.

A plataforma funciona de forma integrada às bases governamentais, o que permite aos agentes confirmar rapidamente a situação do veículo e tomar as medidas necessárias, incluindo abordagem e apreensão.

O superintendente-geral de Governança de Serviços e Dados, Leandro Moura, destaca que os resultados demonstram o potencial da ferramenta mesmo durante a fase de expansão. “Mesmo em fase de implementação, o Olho Vivo tem se mostrado um grande sucesso. A tecnologia já ajudou na elucidação de casos de tráfico, violência doméstica e no enfrentamento de crimes em série na Região Metropolitana de Curitiba e na construção de um verdadeiro cerco digital contra criminosos”, afirma.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, a integração das câmeras com a leitura de placas e o cruzamento de dados em tempo real antecipa a resposta das forças policiais. “Podemos direcionar as equipes com mais precisão, o que amplia a prevenção e a capacidade de investigação. É o uso da tecnologia, com a Inteligência Artificial, pela proteção dos paranaenses”, explica.

OLHO VIVO– Atualmente, o programa já conta com 1.012 câmeras inteligentes instaladas em 22 municípios paranaenses , o equivalente a quase 65% dos equipamentos previstos nesta etapa. A instalação ocorre de forma gradual, acompanhada do treinamento de policiais militares para uso da plataforma, processo que segue ao longo do primeiro semestre.

O Olho Vivo é coordenado de maneira integrada pela Secretaria da Segurança Pública, Secretaria das Cidades e pela Superintendência-Geral de Governança de Serviços e Dados. O projeto foi desenvolvido para operar em larga escala e segue as normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

O Governo do Estado prevê investimento de R$ 400 milhões para que os municípios adquiram até 20 mil câmeras, com repasses a fundo perdido, sem necessidade de devolução dos recursos pelas prefeituras.