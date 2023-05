Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde de quinta-feira, 12 de maio, a Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil realizou uma operação policial na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Paraná. A ação visava cumprir diversos mandados de busca domiciliar e um mandado de prisão.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca domiciliar em diferentes endereços da cidade. Em um dos locais, foi encontrado uma espingarda de fabricação artesanal, que foi apreendida pela polícia.

Além disso, os policiais apreenderam diversos objetos de origem duvidosa durante a operação. Também foi encontrado uma quantia de R$ 1.017,90 em dinheiro.

No cumprimento do mandado de prisão, um homem foi detido pela polícia. A identidade do indivíduo não foi divulgada pelas autoridades.

As investigações continuarão para identificar possíveis conexões entre os objetos apreendidos e crimes na região