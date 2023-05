Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde desta segunda-feira, dia 15, um acidente ocorreu na avenida Frei Guilherme Maria em Santo Antônio da Platina/PR, envolvendo dois carros. A motorista de um Hyundai Creta perdeu o controle do veículo e colidiu contra a traseira de um Chevrolet Tracker, conduzido por uma moça.

Segundo relatos, a motorista do Hyundai Creta sentiu-se mal devido a instabilidade na pressão arterial. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram assistência no local.

A motorista que passou mal foi atendida e relatou ter desmaiado, mas passa bem. Ela é de Jacarezinho/PR e estava sozinha no veículo. A outra motorista estava com sua filha no carro, ambas não sofreram nenhum ferimento.