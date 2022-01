Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta sexta-feira (28) foi realizada operação policial conjunta entre a Polícia Militar, composta pelo Capitão Marciano Corsini, equipe da Agência Local de Inteligência, Rotam, Canil e Rádio Patrulha, e Polícia Civil, composta pelo Delegado Rafael Guimarães e investigador, para cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão no bairro Vila Coelho, Santo Antônio da Platina/PR.

Foi realizado ingresso no domicílio do alvo da operação, o qual possui 33 anos e tinha mandado de prisão em aberto decorrente de sentença condenatória a 37 anos de reclusão, sendo o mesmo rendido e preso pelos policiais em posse de uma pistola Taurus G2C 9mm (a qual tem registro de furto recente ocorrido em Santo Antônio da Platina), três carregadores e 32 munições do mesmo calibre 9mm.

No local também estava a namorada do alvo, uma mulher de 21 anos. Em continuidade às diligências foram encontrados no domicílio, 51 munições calibre 12, colete balístico com insígnia da polícia do Paraguai, um documento de identidade falso, relógio e notebook furtados, aparelhos celulares, 125 gramas fracionadas de cocaína e R$ 6.880,00 em dinheiro.

Além do cumprimento do mandado de prisão, o homem e a mulher foram presos em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munição, receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico, falsidade ideológica e favorecimento pessoal.

Dando sequência às diligências investigativas, os policias se deslocaram até outra residência na Vila Ribeiro, sendo que em buscas no imóvel realizadas pelos policiais com auxílio de cães farejadores foram encontradas porções de maconha pesando o total de 90 gramas e também porções de crack pesando o total de 334 gramas.

O suspeito morador da residência, um homem de 26 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.