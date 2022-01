Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um sargento da Polícia Militar, aposentado, matou um homem a tiros na noite de ontem (28), em Ibaiti – Norte Pioneiro paranaense. O crime aconteceu por volta das 22h30 na rua Padre Estevam Szulk.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a vítima era motorista de ambulância e trabalhava no Hospital de Campanha de Ibaiti. Segundo o PM aposentado, a vítima estaria aliciando sua mulher, que é enfermeira e também trabalha na mesma unidade hospitalar.

Ainda de acordo o Boletim de Ocorrência, ao chegar em casa com a mulher o policial foi surpreendido pela vítima no quintal da residência, armada com um canivete. O homem entrou na sala do imóvel e teria partido em direção ao PM, que sacou uma pistola calibre.380, e antes de atirar teria golpeado a vítima, que teria insistido na tentativa de luta corporal.