No final da tarde desta quarta-feira (21), ocorreu uma operação conjunta com o objetivo de localizar e prender um foragido da Justiça, considerado perigoso devido à sua participação em diversos roubos violentos em Santo Antônio da Platina/PR e região, inclusive sendo suspeito de um roubo ocorrido na noite anterior na mesma cidade.

Agentes da Polícia Civil e Polícia Militar realizaram uma vigilância próxima a uma residência no bairro Jardim Colorado e, ao confirmarem a presença do foragido no local, um homem de 26 anos, procederam com uma entrada tática.

Ao perceber a movimentação policial, o foragido tentou fugir e, portando uma arma de fogo, resistiu à prisão, razão pela qual foram efetuados dois disparos pelos policiais militares e civis. Os tiros atingiram o suspeito na perna.

O suspeito recebeu atendimento médico e foi liberado. Em seguida, ele foi encaminhado à delegacia, onde também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições.

O indivíduo detido foi encaminhado à Cadeia Pública e está à disposição da Justiça.