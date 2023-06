Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente na PR-570, na noite desta quarta-feira (21), deixou quatro mortos no município de Sulina, na região Sudoeste do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Fiat Uno bateu de frente com um Chevrolet Vectra, ambos motoristas moradores da cidade.

Chovia no momento do acidente. A polícia deve investigar as causas da colisão.

Com o impacto da batida, morreram no local o motorista do Vectra, Gilvan Camargo, de 30 anos, e os ocupantes do Uno, Nelson da Rocha e Ivonete Gaspar da Rocha Gonçalves. A passageira do Vectra, Elisa Gabriela de Camargo, de seis anos, foi socorrida ao hospital de Chopinzinho, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco depois.

Gilvan e a filha retornavam da maternidade onde foram visitar a esposa do rapaz e mãe de Elisa que havia dado à luz na manhã de ontem. No outro veículo, Sérgio e a esposa Ivanete estavam se deslocando à casa do filho para visitar o neto de cinco meses.

Luto em Sulina

O prefeito de Sulina, Paulo Horn, decretou luto oficial de três dias no município. As aulas na escola Arnaldo Busato, onde Elisa era aluna, foram suspensas nesta quinta-feira (22).

O casal Sergio e Ivonete será velado na Igreja Assembleia de Deus, em Sulina. Enquanto os velórios de Gilvan e Elisa acontecerão na Capela Mortuária anexa ao prédio da Funerária Santa Rita.

“Que final de dia triste hoje. Só queria desejar felicidades a vocês Gilvan Camargo e Rosy Machado e a Eliza pela chegada da segunda princesa de vocês, mas o destino nos golpeou com essa triste notícia”, escreveu um amigo.