Na manhã desta segunda-feira (10), uma Operação Conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de tráfico de drogas na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina/PR. A ação aconteceu durante diligências para localizar um foragido e apurar denúncias sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência próxima a uma escola municipal.

Pais de alunos, preocupados com a movimentação de usuários próximo a escola, realizaram denúncias à polícia.

No local, os policiais abordaram um homem de 31 anos, já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou destruir seu celular e dispensar drogas, mas foi contido.

Durante as buscas na residência, foram apreendidos 6,738 kg de maconha, além de tabletes e porções menores da droga. Também foram encontrados três celulares quebrados, uma balança de precisão, um prato com vestígios de crack e uma cédula de R$ 10,00.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Andirá, onde permanecerá à disposição da Justiça.