A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) concluiu com êxito a Operação Corpus Christi, realizada entre os dias 29 de maio e 3 de junho nas rodovias estaduais do Paraná. A ação, que teve como foco a intensificação das fiscalizações de trânsito, resultou em um balanço positivo, com reduções significativas nos índices de acidentes e mortes, além de apreensões expressivas de itens ilegais.

Mais fiscalização, menos acidentes:

Imagens de radar: aumento de 103%, com 9.196 imagens capturadas contra 4.519 no mesmo período de 2023.

Testes do bafômetro: crescimento de 32%, com 1.734 testes realizados em comparação aos 1.312 do ano passado.

crescimento de 32%, com 1.734 testes realizados em comparação aos 1.312 do ano passado. Condutores embriagados: 26 notificados e 7 presos por dirigir sob a influência de álcool.

Resultados que salvam vidas:

Acidentes: redução de 11% no número de sinistros em relação ao feriado de 2023.

Mortes: queda de 58% no número de óbitos, com 5 registros contra 12 no ano passado.

Combate à criminalidade:

Apreensões: 491 kg de entorpecentes, mais de 10 mil maços de cigarros e outros produtos de contrabando e descaminho.

Segurança em foco:

A Operação Corpus Christi reforça o compromisso da PRE com a segurança viária nas rodovias estaduais do Paraná. As ações de fiscalização e combate à criminalidade contribuem para a redução de acidentes, mortes e crimes, garantindo um trânsito mais seguro para todos os usuários.