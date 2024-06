A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou à meia noite deste domingo (2) a Operação Corpus Christi em 2024 na circunscrição da Delegacia da PRF em Londrina, que abrange os Postos (Unidades Operacionais) de Ibiporã (BR 369), Cornélio Procópio (BR 369), Santo Antônio da Platina (BR 153), Apucarana (BR 376) e Mauá da Serra (BR 376) – BR 376 conhecida como Rodovia do Café, compreendendo aproximadamente 528 km de rodovias.

Durante o feriado, com reforço operacional, foram fiscalizados 528 veículos e 538 pessoas. Como resultado dessas fiscalizações foram registradas 345 atitudes proibidas no trânsito, dentre elas ultrapassagens proibidas (83) e falta de equipamento obrigatório de segurança como cinto e cadeirinha (30). Foram registradas 74 imagens com o uso do equipamento de radar, veículos com velocidade acima do permitido pela sinalização. A combinação de álcool e direção também foi fiscalizada, as equipes da PRF realizaram 322 testes do etilômetro (bafômetro) e autuaram 10 motoristas com relação a esta infração, sendo um detido pelo crime de embriaguez.

Ações educativas também foram desenvolvidas, em especial quanto a importância do uso de cinto de segurança em transporte coletivo de passageiros – Campanha Educativa “Terminal Rodoviário”. Também foi realizado “Cinema Rodoviário” na Unidade Operacional de Mauá da Serra, atividade em que condutores e passageiros são abordados e sensibilizados através de palestra em vídeo/áudio acerca das principais condutas ensejadoras de acidentes e suas formas de prevenção, visto ser uma região de serra e que estão ocorrendo sinistros com frequência.

No total, foram registrados 24 sinistros de trânsito nas rodovias federais da região (deixando ao todo 16 pessoas feridas e uma morta), sendo dentre eles sete sinistros com maior gravidade.

Como resultado do combate ao crime na região foram apreendidos 2.120 Kg de cocaína, 156.500 maços de cigarros de origem estrangeira, 108 pneus sem documentação que comprove sua origem e 3.936 Kg de maconha. Ao todo cinco pessoas foram detidas.

Desta forma, a PRF orienta os condutores que procurem seguir as normas de circulação e conduta a fim de contribuírem com a segurança no trânsito que é responsabilidade de todos.