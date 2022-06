Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois jovens, com idades de 19 e 20 anos, foram presos suspeitos de tráfico de drogas em uma operação da Polícia Militar deflagrada durante a noite da última sexta-feira (17), em Jacarezinho.

Segundo informações divulgadas pela PM, a equipe recebeu denúncias sobre um possível ponto de venda de drogas no Jardim São Luiz e após diligências realizou a abordagem no endereço suspeito.

No local foram presos os dois indivíduos em posse de oito pinos de cocaína e sete pedras de crack, além de R$ 143 em espécie. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho junto com a droga apreendida.