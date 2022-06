Escutar esta notícia Escutar esta notícia

De acordo com o colunista Matheus Baldi, do SBT, o ex-BBB Rodrigo Mussi estaria tendo um caso com a veterinária Tássia Rezende, com quem já viveu um romance antes de entrar no reality.

Durante sua participação no BBB22, Rodrigo chegou a comentar sobre uma pessoa que “tinha fora da casa”. O romance não teria vingado na época, mas agora eles estariam se dando uma nova chance.

Tássia teria ficado bem abalada quando o modelo sofreu o acidente de trânsito no final de março, em que quase perdeu a vida. Rodrigo ainda está se recuperando e fazendo fisioterapia após quebrar vários ossos e sofrer traumatismo craniano.

Reprodução Instagram

