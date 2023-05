Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde de quinta-feira (12), equipes da Agência de Inteligência do 2º BPM realizaram uma operação em Ibaiti, no Paraná, que resultou na apreensão de objetos utilizados para furtar veículos. As investigações foram iniciadas após o roubo de uma Toyota/Hilux, ocorrido no dia 7 de maio, quando câmeras de segurança flagraram um VW/Gol de cor brana seguindo a caminhonete momentos antes do crime.

Após descobrir a placa do veículo, as equipes de inteligência localizaram o VW/Gol e seus ocupantes em uma rodovia próxima à cidade de Ibaiti. Foi realizada a abordagem e busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante a vistoria no interior do veículo, foram encontrados diversos objetos utilizados para abrir carros trancados e aparelhos eletrônicos para ligar veículos sem a chave original.

Entre os abordados, um dos indivíduos já havia sido preso duas vezes por receptação e associação criminosa, em Santa Catarina. Durante a confecção dos documentos, foi constatado que um dos abordados utilizava uma CNH falsa e não informou seu verdadeiro nome. Foi verificado que ele possuía um mandado de prisão em aberto pela primeira vara criminal de Rondonópolis, no Mato Grosso.

Os suspeitos, os objetos apreendidos e a CNH falsa foram encaminhados para a delegacia local. O indivíduo com mandado de prisão foi levado ao hospital e depois à delegacia, onde foi encaminhado ao DEPEN. As investigações continuam para identificar outras possíveis ligações dos abordados com crimes de furto de veículos na região.