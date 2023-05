Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou nesta segunda-feira (15) na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento solicitando Voto de Congratulações com Menção Honrosa para o jovem cantor paranaense Rhyan Gabriel, de 11 anos, natural de Siqueira Campos, pela sua brilhante apresentação no programa “The Voice Kids”, e pela classificação na competição que foi ao ar neste domingo, dia 14 de maio.

“Foi uma bela apresentação do jovem cantor paranaense, Rhyan Gabriel, que tem apenas 11 anos e já demonstra grande aptidão e desenvolvimento para a música, o que o levou a ser classificado para a próxima etapa do `The Voice Kids´. Ele escolheu a canção ‘O Homem´, de Roberto Carlos. Rhyan Gabriel, natural de Siqueira Campos, e é um orgulho para a cidade e para todos os paranaenses. É filho do músico e compositor Thiago Carvalho, sua grande inspiração para trilhar o caminho dos palcos através da música”, lembrou o deputado.

O deputado Cobra Repórter, que também representa o município de Siqueira Campos junto ao Governo do Estado, afirma que a homenagem é uma demonstração do orgulho de ver um pequeno paranaense trilhando o caminho do sucesso nacionalmente.