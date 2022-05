Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, está entre os finalistas da etapa estadual do Prêmio Prefeito Empreendedor na categoria Governança Regional e Cooperação Intermunicipal.

A premiação é organizada pelo SEBRAE e serve para reconhecer os prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados e que tenham foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município e na modernização da gestão pública.

Desde o início do mandato, Palhares tem mostrado uma grande capacidade de articulação tanto com o governo do Estado, quanto com os prefeitos da região, o que tem feito Jacarezinho retomar o papel de destaque regional. Em pouco mais de um ano de gestão, a cidade já atraiu inumeros investimentos, principalmente na área saúde, geração de empregos e inovação.

“Em março desse ano, o Sistema Regional de Inovação, com sede em Jacarezinho, venceu o prêmio nacional de inovação. E agora recebemos essa indicação que só vem confirmar que Jacarezinho está no rumo certo, e que nosso prefeito tem feito uma gestão arrojada e voltada para a retomada do crescimento de nossa cidade”, comentou Leandro de Azevedo Lima, secretário municipal de comércio, indústria, turismo e serviços e membro do comitê municipal de inovação.

Palhares concorre ao prêmio juntamente com os prefeitos de Tapejara no Noroeste do Estado, e Guaíra na fronteira com o Paraguai. A final será em Curitiba, no dia 31 de maio. O vencedor da etapa estadual representará o Paraná na etapa nacional do prêmio.