O prefeito de Jacarezinho e presidente do Consórcio Internacional de Serviços do Norte Pioneiro (Cisnorpi), Marcelo Palhares, esteve reunido com o prefeito de Bandeirantes, Jaelson Matta, em um encontro que contou com a presença de vereadores, secretários e servidores públicos.

A reunião teve como foco o debate sobre ações conjuntas para o desenvolvimento regional e a busca por maior representatividade política do Norte Pioneiro.

Durante a conversa, o prefeito Jaelson Matta elogiou a gestão pujante de Palhares em Jacarezinho e chegou a questionar quais seriam os “segredos” por trás de uma administração tão ativa e eficaz.

Palhares aproveitou a oportunidade para destacar que os avanços conquistados são fruto de uma gestão técnica, em parceria com o Legislativo e compromisso com a população.

O encontro também trouxe à tona uma discussão importante, a ausência de representatividade política regional. Palhares reforçou que é preciso pensar em um representante que, além de conhecer as demandas locais, more na região e defenda com propriedade os interesses do Norte Pioneiro.

A frente dos consórcios regionais, como o Cisnorpi e o Paraná Saúde, e além de estar liderando importantes avanços como a ampliação de quatro bases do SAMU, Palhares implantou um projeto referência na região, a construção de um Pronto Atendimento Primário com farmácia integrada 24 horas.

Outro ponto abordado foi a estratégia de descentralização dos serviços de saúde, aproximando os atendimentos da população e melhorando o acesso aos serviços públicos essenciais.

Ao final, Palhares agradeceu a receptividade do prefeito Jaelson Matta e de toda a equipe de Bandeirantes, reforçando que somente com união, diálogo e visão de futuro será possível transformar a realidade da região.