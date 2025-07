Na tarde desta terça-feira (16), equipes da Polícia Militar do 2º Batalhão realizaram uma operação conjunta no município de Carlópolis/PR, que resultou na apreensão de armas de fogo, munições e veículos com sinais identificadores adulterados. A ação ocorreu após denúncias de tráfico de drogas, disparos de arma de fogo e circulação de motocicletas de procedência duvidosa em um estabelecimento localizado na zona rural da cidade.

Durante a abordagem ao local, diversas pessoas foram revistadas, mas nada de ilícito foi encontrado com os presentes. No entanto, uma motocicleta de cor preta, com sinais identificadores suprimidos, foi localizada nas proximidades. Em continuidade às diligências, os policiais visualizaram um homem que, ao notar a presença da equipe, tentou se esconder em uma residência. Após abordagem, foi identificada uma motoneta de cor verde com placa divergente das características originais.

No interior da residência, os policiais localizaram um revólver calibre .32 municiado com seis munições intactas, além de três espingardas: uma socadeira sem marca aparente, uma cartucheira calibre .32 e uma espingarda de pressão calibre 5.5 adaptada para munição calibre .22. Também foram apreendidas 34 munições calibre .22, 12 munições calibre .32, uma munição calibre .28, três munições calibre .33, uma luneta e um aparelho celular.

Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, após a confecção do laudo de lesões corporais.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em combater a criminalidade e garantir a segurança da população de Carlópolis e região.