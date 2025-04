Jacarezinho celebrou seus 125 anos de história com a entrega de uma obra essencial para a causa animal, o Canil Municipal, inaugurado pelo prefeito Marcelo Palhares na manhã desta segunda-feira (1º), junto ao vice-prefeito Antonio Neto e vereadores. O espaço, que servirá como lar temporário para animais em situação de vulnerabilidade, representa um marco na gestão do prefeito, que tem incentivado investimentos significativos na proteção e bem-estar dos animais no município.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e representantes de entidades ligadas à causa animal. O canil, localizado na estrada de acesso ao aterro sanitário, conta com 185m² de estrutura e mais de R$ 615 mil investidos, dispondo de baias para acomodação dos animais e um setor administrativo.

Para Palhares, a inauguração do espaço simboliza mais do que um abrigo para cães em situação de risco, é uma ação concreta que alia acolhimento, saúde pública e incentivo à adoção responsável. “Esse canil era um sonho antigo da nossa cidade e agora se torna realidade. Mais do que um abrigo, ele será um ponto de esperança para os animais que tanto precisam de um lar”, destacou o prefeito.

COMPROMISSO COM A CAUSA ANIMAL

O prefeito Palhares tem se destacado como um grande defensor da causa animal em Jacarezinho, promovendo ações que impactam diretamente o controle populacional e o bem-estar dos animais. Recentemente, sua gestão viabilizou a castração gratuita de 400 cães e gatos, em parceria com o Governo do Estado, além de fortalecer iniciativas de conscientização sobre posse responsável.

A administração municipal mantém parceria com a ONG Bicharedo, que atua no resgate, tratamento e adoção de animais abandonados. A colaboração entre o poder público e entidades protetoras tem sido essencial para garantir que as políticas de proteção animal avancem de forma eficiente.

NOVOS INVESTIMENTOS: HOSPITAL VETERINÁRIO MUNICIPAL

O compromisso de Palhares com a causa animal não para por aí. O prefeito já idealiza um novo avanço para Jacarezinho, a criação do Hospital Veterinário Municipal, o primeiro do Norte Pioneiro do Paraná. O projeto prevê um centro especializado para castrações, atendimentos ambulatoriais e vacinação, beneficiando tanto animais em situação de rua quanto aqueles pertencentes a famílias de baixa renda.

“Nosso objetivo é ampliar ainda mais os cuidados com os animais, garantindo que tenham assistência veterinária adequada e que o município avance cada vez mais no bem-estar animal”, afirmou Palhares.

A inauguração do Canil Municipal reforça o compromisso da atual gestão com o futuro de Jacarezinho, consolidando Marcelo Palhares como um líder regional que tem trabalhado para transformar a cidade em um modelo de desenvolvimento e cuidado com a causa animal.