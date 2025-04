O Paraná segue em alerta amarelo para chuvas intensas e ventos que podem chegar a 60 km/h, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta foi publicado nesta terça-feira (1°) e é valido até às 10h desta quarta (2). A chuva deve ficar entre 20 e 30 milímetros com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Mesmo que seja baixo, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja regiões do Paraná afetadas pelas chuvas intensas

Norte Pioneiro paranaense;

Região Metropolitana de Curitiba;

Centro Ocidental;

Noroeste;

Norte Central;

Sudoeste;

Oeste;

Sudeste;

Centro Oriental;

Centro-Sul.

Frente fria derruba temperaturas; máxima em Curitiba não passa de 16ºC

O calorão que atinge o Paraná tem data marcada para ser interrompido com a chegada de uma frente fria que promete derrubar as temperaturas, principalmente em Curitiba. Entre quinta (3) e sexta-feira (4), uma massa de ar polar deve avançar sobre a região Sul do país e os termômetros devem registrar temperaturas mais amenas.