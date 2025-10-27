Pancadas de chuva acompanhadas de trovões devem atingir diferentes regiões do Paraná nesta segunda-feira (27). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o possível registro de chuvas com eventuais trovoadas devem ocorrer entre a madrugada e a manhã, deslocando-se das áreas centrais para o Leste e Norte do estado.

Mesmo após esse período, pancadas de chuva isoladas ainda podem ocorrer nas regiões Sul e Oeste. A partir da tarde, novas áreas de instabilidade devem se formar, de forma irregular em diferentes pontos do estado. Há risco de temporais isolados, principalmente nas regiões Noroeste, Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e Leste.

Pancadas de chuva atingem o Paraná: tempo instável deve se manter até quinta (30)

As temperaturas permanecem amenas em boa parte do Paraná, com maior elevação na faixa Oeste, onde os termômetros podem chegar a aproximadamente 28°C em alguns municípios.

Ainda conforme o Simepar, o tempo deve continuar instável no Paraná até quinta-feira (30). A partir de sexta-feira (31), as temperaturas começam a elevar em todo estado.