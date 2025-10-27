Morreu a cantora Vanessa Rios, do grupo de forró Capim com Mel, neste domingo (26), aos 41 anos. A informação foi confirmada no perfil oficial da banda no Instagram. A artista vinha passando por tratamento contra um câncer de pulmão diagnosticado em 2023.

“Em nome da família Capim com Mel agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado. Descanse em paz, Vanessa Rios!”, consta no comunicado.

Quem é Vanessa Rios, vocalista do Capim com Mel

A cantora cantou pelo Forró do Muído e pela Banda Boa Toda no início de sua carreira. Em seguida, venceu um concurso para se tornar a vocalista da Banda Kitara, em 2014. Depois, passou a integrar o Capim com Mel.

Venessa Rios havia anunciado que foi diagnosticada com câncer em 2023, mais especificamente um sarcoma sinovial pulmonar.

Ela chegou a conciliar o tratamento com a carreira de cantora e até se apresentou logo após uma sessão de quimioterapia. Com o tempo, porém, precisou se afastar dos palcos.