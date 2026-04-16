A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou na tarde desta quarta-feira (15) um grave acidente no km 188,8 da BR-163, trecho de pista dupla em Santa Tereza do Oeste. O sinistro envolveu uma caminhonete e um caminhão, caracterizado como colisão traseira.

De acordo com informações da PRF, a caminhonete atingiu a parte traseira do caminhão que seguia na mesma faixa de rolamento. O impacto foi fatal para o condutor da caminhonete, um homem de 43 anos, morador de Cascavel, que morreu ainda no local.

Dinâmica do acidente

– Tipo de ocorrência: colisão traseira

– Veículos envolvidos: caminhonete e caminhão

– Circunstâncias: ambos trafegavam na mesma faixa; não foram observadas marcas de frenagem na pista

– Vítima: motorista da caminhonete, 43 anos, residente em Cascavel

Investigação

A ausência de sinais de frenagem chamou atenção dos agentes da PRF, que apuram as causas da colisão. A hipótese inicial é de que o condutor da caminhonete não tenha conseguido reagir a tempo diante da aproximação do caminhão.

Contexto

O trecho da BR-163 onde ocorreu o acidente é conhecido pelo intenso fluxo de veículos pesados, o que aumenta o risco de colisões traseiras. A PRF reforça a importância de manter distância segura entre veículos e atenção constante ao tráfego.