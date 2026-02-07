Um acidente de grandes proporções foi registrado na tarde de sexta-feira (6), por volta das 12h40, no km 81,150 da BR-376, em Guairaçá, região noroeste do Paraná. A colisão envolveu um caminhão e dois automóveis, resultando na morte de duas pessoas no local.

Segundo informações preliminares, o caminhão que trafegava no sentido Paranavaí–Guairaçá teria invadido a pista contrária, atingindo frontalmente os veículos de passeio. Com o impacto, o motorista de um dos carros e um passageiro não resistiram aos ferimentos e faleceram antes da chegada do socorro.

Equipes da Polícia Científica e a delegada de Terra Rica estiveram presentes para realizar os procedimentos legais e dar início às investigações. A perícia busca esclarecer as circunstâncias que levaram o caminhão a perder o controle e invadir a contramão.

A BR-376 é uma das principais rodovias da região e já registrou outros acidentes graves nos últimos meses, reforçando a preocupação com a segurança viária e a necessidade de atenção redobrada dos motoristas.