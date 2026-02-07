O influenciador mineiro Henrique Maderite morreu aos 50 anos nesta sexta-feira (6/2), no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. A informação foi confirmada por amigos e conhecidos nas redes sociais. Ele ficou conhecido nas redes sociais pelo bordão “Sexta-feira, mei dia”.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o corpo do influenciador foi encontrado na Estrada do Maracujá, nas proximidades do Haras Henrique Maderite. Nas redes sociais, ele acumulava mais de dois milhões de seguidores.

De acordo com informações divulgadas pela Itatiaia, os policiais relataram sangramento no ouvido, corte na região da nuca e uma marca roxa no pescoço. Até o momento, a causa da morte não foi oficialmente confirmada.

A equipe do influenciador foi procurada mas não se manifestou até o momento.