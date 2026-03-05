Um acidente registrado na tarde de quarta-feira (4), no quilômetro 200,8 da BR-376, em Mandaguari, norte do Paraná, resultou na morte de um homem de aproximadamente 55 anos. Ele conduzia um GM Astra com placas de Altônia e ainda não teve a identidade confirmada pelas autoridades.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Astra seguia no sentido Maringá-Londrina e tentou realizar uma manobra de retorno próximo à praça de pedágio. Durante a manobra, o veículo interceptou a trajetória de uma caminhonete Ford Ranger, com placas de Mandaguari, que trafegava no sentido contrário.

A colisão foi fatal para o condutor do Astra, que morreu no local. O motorista da Ranger, de 31 anos, sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Equipes da PRF, do Samu e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o atendimento, segurança da via e eventual desencarceramento. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica também estiveram presentes para a remoção do corpo e realização da perícia, que deverá esclarecer as circunstâncias do acidente.

A rodovia permanece parcialmente interditada para os trabalhos de resgate e investigação.