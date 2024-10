Os 60 anos do Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), foram comemorados nesta semana com um seminário que abordou, entre outros temas, uso de cães farejadores, aplicação de drones no policiamento, a gestão de desempenho operacional e a segurança no transporte de produtos perigosos.

O Seminário de Policiamento de Trânsito Rodoviário foi realizado em Foz do Iguaçu, de terça a quinta-feira (22 a 24), reuniu autoridades da área e policiais de 15 estados, agentes da Polícia Rodoviária Federal, oficiais e praças da PMPR. Foram ministradas palestras por especialistas no tema.

“O Batalhão de Polícia Rodoviária é uma das unidades mais estratégicas da nossa corporação”, disse o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva. Ele enfatizou que, com suas ações de prevenção e fiscalização, BPRv não apenas garante a segurança dos motoristas e passageiros, mas também combate crimes que ameaçam a integridade das rodovias.

“Celebrar 60 anos de história do Batalhão de Polícia Rodoviária é reconhecer o valor do trabalho incansável de nossos policiais, que atuam diariamente para manter as estradas do Paraná seguras. Estamos comprometidos em investir em formação, tecnologia e recursos para que o BPRv continue sendo um pilar de segurança no Estado”, afirmou o comandante-geral.

Além da programação técnica, o seminário teve momento de comemoração, com entrega de medalhas de Mérito de Trânsito Rodoviário, em reconhecimento aos serviços prestados por policiais e civis ligados ao batalhão e medalha do Comando de Policiamento Especializado (CPE). Um policial da BPRv foi agraciado com a Medalha de Sangue, que reconhece oficial e praças que tenham sido feridos durante o exercício da atividade policial.

Participaram o Chefe do Estado-Maior, Coronel Paulo Roberto Lima; o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), tenente-coronel Marcelo Roke Fávero; o coronel Dalton Gean Perovano, da Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) da PMPR; o diretor do Detran do Paraná, Adriano Marcos Furtado.

SOBRE O BATALHÃO – O BPRv é uma unidade especializada da Polícia Militar do Paraná, responsável por atuar nas rodovias estaduais com foco na prevenção, fiscalização e atendimento de sinistros de trânsito. Com seis Companhias estrategicamente localizadas em centros urbanos, o BPRv é a unidade mais capilarizada da PMPR, cobrindo mais de 12 mil quilômetros de rodovias com uma equipe dedicada de policiais militares e apoio de unidades como a Rotam e o Canil.