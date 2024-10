O Senai Paraná já está com força total rumo à próxima edição da WorldSkills (WS) – maior competição de profissões de nível técnico do mundo, prevista para acontecer em 2026 na cidade de Shanghai, na China.

Organizados em 30 diferentes ocupações de nível técnico, os medalhistas de ouro, prata e bronze, melhores aluno do Senai Paraná, foram premiados na última sexta-feira, 25 de outubro, durante cerimônia de encerramento da etapa estadual, realizada no Auditório Mário de Mari, no Campus da Indústria do Sistema Fiep, em Curitiba.

“Participar de uma competição como esta exige o domínio de muitas competências e habilidades, mobilizadas para cumprir prazos e alcançar resultados com eficiência e eficácia. No Senai, temos a missão de formar profissionais prontos para o mundo do trabalho e o sonho de ver cada um deles alcançando o sucesso”, disse a Diretora Regional do Senai Paraná, Fabiane Franciscone durante cerimônia de encerramento da etapa estadual.

Os primeiros lugares seguem agora para a próxima fase da competição – a Seletiva Nacional, disputando com outros competidores do país em suas respectivas ocupações, uma vaga para representar o Brasil na WorldSkills 2026, prevista para acontecer de 22 a 27 de setembro em Shanghai.

Ocupações em destaque: conheça as áreas em que o Senai Paraná disputa vaga na seletiva nacional para a WorldSkills 2026

Ocupação: #01 – Mecânica industrial Ocupação: #03 – Manufatura integrada Ocupação: #04 – Mecatrônica Ocupação: #05 – Desenho mecânico em CAD Ocupação: #06 – Tornearia CNC Ocupação: #07 – Fresagem CNC Ocupação: #08 – Desenvolvimento de Aplicativos Móveis Ocupação: #09 – TI Soluções de Software Ocupação: #10 – Soldagem Ocupação: #12 – Aplicação de revestimentos cerâmicos Ocupação: #16 – Eletrônica Ocupação: #17 – Tecnologias Web Ocupação: #18 – Instalações elétricas prediais Ocupação: #19 – Controle industrial Ocupação: #20 – Construção em alvenaria Ocupação: #21 – Sistemas DryWall Ocupação: #23 – Robótica móvel Ocupação: #31 – Tecnologia da moda Ocupação: #32 – Confeitaria Ocupação: #33 – Tecnologia automotiva Ocupação: #48 – Indústria 4.0 Ocupação: #50 – Arte digital 3D para games Ocupação: #52 – Tecnologia de Laboratório Químico Ocupação: #53 – Computação em nuvem Ocupação: #54 – Segurança Cibernética Ocupação: #55 – Tecnologia da água Ocupação: #57 – Manufatura Aditiva Ocupação: #58 – Construção digital BIM Ocupação: #59 – Tecnologia em design industrial Ocupação: #62 – Energias Renováveis

Etapa Estadual da WorldSkills reúne mais de 80 alunos de 25 unidades do Senai Paraná

A Seletiva Estadual do Senai Paraná aconteceu de 14 a 25 de outubro nas unidades do Senai Maringá CTM, Senai Londrina e Senai CIC, Parolin e Dr. Celso Charuri, em Curitiba, reunindo mais de 80 alunos-competidores e 76 equipes de 25 unidades do Senai pelo estado.

O evento de encerramento aconteceu em Curitiba, no Campus da Indústria do Sistema Fiep e reconheceu o melhor aluno-competidores desta edição com o Prêmio Gabriel D’Espindula, em alusão ao talento e o esforço destacado do competidor paranaense que, na WorldSkills de 2011, em Londres, conquistou medalha de ouro no mundial.

Prêmio Gabriel D’Espindula

Miguel Vieira, do Senai Londrina, medalha de ouro na modalidade #17 – Tecnologias Web, foi reconhecido com o Prêmio Gabriel D’Espindula, por ter se destacado como o melhor aluno desta seletiva estadual.

“Participar da WorldSkills foi uma das melhores experiências que o Senai já me proporcionou. As emoções que eu senti durante a competição foram algo que eu não seria capaz de sentir em outro lugar. Foi um longo período de treinamento que não teria sido possível sem meu tutor, Daniel Henrique, que me guiou por todo esse caminho, que ainda não acabou. Muito pelo contrário, está apenas começando. Do nacional espero desafios ainda maiores e grandes emoções, mas com certeza vou batalhar muito para trazer um ouro para casa!”, disse Miguel.

A premiação leva o nome do egresso do Senai Paraná que, em 2011, representou o Brasil na WorldSkills International de Londres, na modalidade de Eletrônica. D’Espindula conquistou a medalha de ouro no mundial e tornou-se o melhor profissional de nível técnico do mundo em Eletrônica naquela edição da WS.