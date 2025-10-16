O secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, visitou na manhã desta quinta-feira (16) o 1º sargento Edemar de Souza Migliorini, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), ferido durante o atendimento a um incêndio ocorrido na quarta-feira (15), em um edifício no centro de Cascavel, no Oeste do Estado.

O militar sofreu queimaduras de terceiro grau enquanto resgatava vítimas no 13º andar do prédio e segue internado em observação. De acordo com o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, ele deve permanecer hospitalizado por mais alguns dias até receber alta médica.

O secretário destacou a coragem e a dedicação do bombeiro, que arriscou a própria vida para salvar outras pessoas. “Visitei o sargento Migliorini no hospital em que ele está internado para parabenizá-lo pelo ato heroico no salvamento de duas mulheres e uma criança no incêndio de ontem. Ele representa toda a instituição do Corpo de Bombeiros. Sofreu algumas queimaduras, mas graças a Deus está vivo e recebendo atendimento. Ele é um orgulho para o Estado”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros reforçou que a atuação rápida das equipes foi essencial para conter o incêndio e evitar a propagação das chamas para outros apartamentos do edifício, além de garantir o resgate das vítimas com vida.

O sargento integra o 4º Batalhão do CBMPR, sediado em Cascavel, e participou da operação junto com outras equipes de combate a incêndio e resgate, que também prestaram atendimento a uma mulher e uma criança com queimaduras. O cabo Leandro Batista também se feriu ontem, com queimaduras nas mãos, mas foi liberado logo após o primeiro atendimento.