Em uma demonstração de compromisso implacável com a segurança pública e a ordem social, a Polícia Civil do Paraná, através de agentes da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho/PR, efetuou a prisão de um condenado pela hedionda prática de latrocínio – o roubo seguido de morte – na tarde desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025. A ação de cumprimento neutraliza o risco social representado por um indivíduo cuja pena restante totaliza mais de 13 anos em regime fechado.

Resposta Firme do Estado

A equipe de Agentes de Polícia Judiciária agiu de forma coordenada e eficaz. As diligências foram iniciadas por volta das 14h30min, concentrando-se no endereço do procurado, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Jacarezinho.

O indivíduo foi abordado em frente à sua própria residência, confirmando a precisão do trabalho investigativo e de inteligência da Polícia Civil. De imediato, foi-lhe dada voz de prisão, e o procedimento legal de algemamento foi adotado, seguindo o que preconiza a Súmula Vinculante n° 11, para a garantia da segurança tanto da equipe policial quanto do próprio preso.

Grave Condenação e Regressão Cautelar

O mandado de prisão é resultado de uma decisão judicial que determinou a regressão cautelar do regime prisional. O indivíduo havia sido condenado com base no Artigo 157, Parágrafo 3º, do Código Penal (Lei 2848), tipificação que, conforme a lei brasileira, abrange o crime de latrocínio – considerado um dos mais graves delitos contra o patrimônio qualificado pela morte. A pena remanescente do indivíduo é de 13 anos e 4 meses.

A rápida intervenção da equipe policial garante o retorno do condenado ao regime prisional de maior rigor, o Fechado.

Destino Final: Cadeia Pública

Após o cumprimento da ordem judicial, o preso foi conduzido ao Pronto Socorro para a realização de exames médicos, conforme procedimento padrão, e, subsequentemente, encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça. A comunicação da ocorrência foi registrada às 15h15min, formalizando o êxito da operação.

A Polícia Civil reitera seu empenho incessante em manter a tranquilidade social, retirando de circulação indivíduos que cometeram crimes de alta periculosidade e que atentam contra a vida e o patrimônio. O sucesso desta operação reforça a presença e a capacidade de resposta das forças de segurança no combate à criminalidade na região.