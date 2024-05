Dois homens foram presos após saquear parte da carga de um caminhão que pegou fogo na BR-376, em Guaratuba, no litoral paranaense. O incêndio demorou cerca de uma hora para ser controlado pelo Corpo de Bombeiros, o que causou grande congestionamento no trecho da descida da serra em direção à Santa Catarina.

Rodovia teve o tráfego interrompido enquanto as equipes controlavam o incêndio (Foto: PRF)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão transportava produtos variados, com valor total de R$ 1,4 milhão. Ao perceber o início do incêndio na carreta, o motorista parou o caminhão no acostamento para evitar que o fogo se alastrasse por toda a carga.

Após isso, enquanto equipes da concessionária que administra o trecho e do Corpo de Bombeiros controlavam o incêndio, dois homens saquearam parte da carga e a colocaram em uma caminhonete. No entanto, os policiais perceberam o furto e prenderam os dois suspeitos, que foram encaminhados para a Delegacia de Guaratuba.

Após cerca de uma hora de trabalho os bombeiros terminaram a operação de rescaldo da carreta incendiada. Até o controle total das chamas, o tráfego da rodovia foi desviado por dentro de um posto de combustíveis pela PRF. Isso causou um congestionamento de cerca de seis quilômetros de extensão no sentido Santa Catarina. Mas, no início da tarde uma das pistas foi liberada, o que deve reduzir a fila nas próximas horas.

Assista ao vídeo da operação de rescaldo do incêndio

https://www.instagram.com/reel/C7o9CFnuV_l/?igsh=MW5kbmo0ZjdzNHM0Zg==