Cerca de 30 passageiros de um ônibus foram feitos reféns durante um assalto na madrugada desta quinta-feira (4), na BR-373, entre Guarapuava e Imbituva, na região Central do Paraná. O caso foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a equipe, a PRF acompanha as vítimas na delegacia de Polícia Civil de Ponta Grossa e aguarda confecção do Boletim de Ocorrência.

Segundo as primeiras informações, o motorista do ônibus, que levava compristas, foi obrigado a parar o veículo. Um carro teria fechado o coletivo e os suspeitos teriam dado tiros para o alto. Os ocupantes do ônibus foram ameaçados e obrigados a ficar apenas com roupas íntimas.

Os cerca de quatro suspeitos levaram todas as compras do bagageiro e fugiram. Eles ainda não foram identificados.